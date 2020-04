Novo protocolo de tratamento da Covid-19 inclui uso de cloroquina em hospitais estaduais do Ceará

Um novo protocolo de manejo clínico de pacientes com Covid-19, publicado nesse sábado (11), inclui o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina em pacientes internados nos hospitais estaduais do Ceará. As diretrizes foram desenvolvidas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues.

A medicação será utilizada em pacientes no estágio de internação hospitalar, associada a corticoide, antitrombótico e antibióticos para evitar que os sintomas iniciais não evoluam para infecções mais graves em pacientes hospitalizados. Também será considerado o uso de medicamento antiviral para Influenza em casos suspeitos dessa condição.

Conforme uma nota técnica publicada pela Sesa na última semana sobre distribuição e fluxo de acesso aos medicamentos hidroxicloroquina e cloroquina, as substâncias deverão ser distribuídas entre hospitais, preferencialmente aqueles com plano de contingência para Covid-19, e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).