Novos servidores da Câmara Municipal de Fortaleza tomam posse durante o II Seminário de Aperfeiçoamento Parlamentar, nesta segunda-feira

O ato acontece nesta segunda-feira (9), às 13h, durante o II Seminário de Aperfeiçoamento Parlamentar, no auditório do Gran Mareiro Hotel.

O evento é uma parceria com a editora Fórum e faz parte do programa permanente de qualificação interna

“Nosso Conhecimento, Nossa Fortaleza”, implantado no ano passado. Nesta edição, o tema é “Eleições 2020: O Parlamento municipal e seus novos desafios”. A programação contará com palestras do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Bastide Horbach, o especialista em marketing Pedro Superti e o empresário Otelio Drebes.

Parlamentares, assessores e servidores da Casa são o público-alvo do seminário que tem como objetivo qualificar ainda mais o atendimento e os serviços prestados pela Câmara Municipal aos fortalezenses. Este suporte é necessário para fortalecer o exercício das atividades de cada um que atua diretamente nas ações técnicas relativas ao domínio do processo legislativo e ao assessoramento político. O evento também contará com a participação de parlamentares das câmaras municipais da Região Metropolitana.

“Entendo que para uma atuação Legislativa eficaz e realmente comprometida com os anseios da sociedade, nós, representantes do povo, precisamos aperfeiçoar e reciclar nossos conhecimentos de modo especializado e constante”, destacou Antônio Henrique.

Serviço

II Seminário de Aperfeiçoamento Parlamentar

Data: 09 de março de 2019

Horário: 13h

Local: auditório do Gran Mareiro Hotel – Rua Oswaldo Araújo, 100. Praia do Futuro.