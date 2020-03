Novos servidores da Secult serão empossados nesta terça-feira

Nesta terça-feira (10), às 8h30, no Palácio da Abolição, tomam posse os 96 novos servidores da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Eles passarão a atuar nas carreiras de analista de cultura nas áreas de Artes Cênicas, Dança, Artes Plásticas, Cinema, Letras, Música, História, Biblioteconomia, Museologia, Arquivologia, Antropologia, Sociologia, Pedagogia, Comunicação Social e Mídias Sociais, além de Arquitetura, Engenharia e Conservação de analista de patrimônio cultural.

Primeira secretaria da Cultura do Brasil, instituída ainda em 1966, a Secult carrega uma história de pioneirismos na política cultural, já que fora criada antes mesmo do Ministério da Cultura.

Serviço

Posse dos novos servidores da Secult

Data: 10 de março (terça-feira)

Horário: 8h30

Local: Palácio da Abolição (Rua Silva Paulet, 400, Meireles)