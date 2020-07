Núcleo Jovem do MDB defende, em manifesto, candidatura própria à Prefeitura da Capital

Um manifesto do Núcleo Jovem do MDB defende o lançamento de candidaturas próprias a prefeito, principalmente, na Capital. O grupo condena a falta de diálogo com o prefeito Roberto Cláudio, prega rompimento com a oligarquia instalada no Município e bate no radicalismo da esquerda e no extremismo da direita.

O recado e para os grupos liderados pelo Capitão Wagner (direita) e pela deputada federal Luizianne Lins (esquerda).

Confira:

Núcleo Jovem do MDB/ CE em reunião remota lança manifesto de apoio a candidatura própria em todos os Municípios e em especial em Fortaleza, nesta como forma de romper com a política oligárquica que se instalou no Município e com ideias de uma boa política, a política do diálogo e do equilíbrio. Tendo como Presidente o jovem Felipe Ribeiro, a juventude “engrossa” as fileiras dos que não aceitam o Radicalismo da esquerda e nem o extremismo da direita.