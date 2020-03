O número de casos confirmados de coronavírus no Ceará passou de 68 para 84, segundo o boletim divulgado na noite deste sábado (21) pela Secretaria Estadual da Saúde(Sesa). A capital registrou 76 casos da doença, enquanto 4 casos foram confirmados em Aquiraz, Fortim, Juazeiro do Norte e Sobral com um caso cada, além de um morador de São Paulo que foi diagnosticado no Ceará. Dos casos confirmados, 83 (98,8%) são residentes no Estado e um (1,2%) reside em outro estado.

O boletim completo pode ser acessado no site do órgão.