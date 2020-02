Número de casos suspeitos de coronavírus no Ceará sobe para seis

O número de casos suspeitos de coronavírus no Ceará subiu e, de acordo com o Ministério da Saúde, são seis notificações do novo vírus, de um total de 182 investigados no Brasil. É um caso suspeito a mais do que o apresentado pelo Ministério nesta quinta-feira (27). Dois casos foram descartados no Ceará.

O Ceará é segundo em maior número de suspeitas da doença no Nordeste, atrás da Bahia, com nove. Ainda segundo o Ministério da Saúde, até esta sexta-feira (28), 71 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil, que permanece apenas com o registro de um caso confirmado da doença no estado de São Paulo