Número de homicídios cresce 90% no Ceará em abril

O Estado do Ceará apresentou um aumento de 90% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais – índice que engloba homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte – nos 22 primeiros dias de abril, conforme dados mais atualizados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O mês completo de abril do ano passado teve 213 crimes, o que significa que já há, neste mês em 2020, um crescimento de pelo menos 43,6% no índice. Este mês segue a tônica dos meses anteriores no estado. No acumulado do ano de 2020, entre 1º de janeiro e 22 de abril, já são 1.389 Crimes Violentos Letais Intencionais. Em igual período de 2019, a Segurança Pública e Defesa Social do Ceará registrava 706, o que representa um crescimento de 96,7% – quase o dobro – no ano corrente.

Pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência e professor da Universidade Federal do Ceará, o sociólogo César Barreira acredita que houve uma retração das facções no Ceará durante o ano de 2019, que foi marcado por duas séries de ataques criminosos contra o Estado e forte repressão policial, inclusive com o apoio de homens da Força Nacional de Segurança.