Número de homicídios no Ceará tem aumento de 103,9% no mês de maio

No último mês de maio deste ano o Ceará registrou 365 Crimes Violentos Letais e Intencionais no Ceará (CVLIs), que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, enquanto que em igual período de 2019 foram 179 mortes. Se comparado ao ano passado, há um aumento de 103,9% nestas ocorrências. Já são 1.887 assassinatos no Estado nos cinco primeiros meses neste ano.

A maior parte dos CVLIs aconteceu aos fins de semana de maio, de acordo com os dados consolidados disponibilizados nessa sexta-feira (12) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O levantamento apontou que 22,9% dos assassinatos foram aos sábados e 15,9% aos domingos. O turno com mais ocorrências é o noturno, das 18h às 23h59.

Total de crimes registrados no estado no último mês, 129 foram em Fortaleza. O que significa que 35% das mortes em todo o Ceará ocorreram na Capital. Em todo o Estado foram registrados dois feminicídios, sendo um em Fortaleza. Ainda sobre mortes, a SSPDS contabilizou que em maio deste ano morreram 18 pessoas em decorrência de intervenções policiais.