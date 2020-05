Número de mortes por coronavírus no Ceará sobe para 663 e 8.370 casos foram confirmados

O número de casos do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 8.370 no Ceará na mais recente atualização de dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), deste domingo (3). Foram confirmadas 663 mortes, 25 a mais que as registradas até o dia anterior.

Fortaleza, epicentro da contaminação pelo vírus no estado, também registra novo recorde de casos e óbitos, com 6.409 diagnósticos e 515 mortes em decorrência da Covid-19. Já há casos anotados em 152 cidades do Ceará.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.