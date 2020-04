Número de mortes por coronavírus no Ceará sobe para 67

O Ceará já contabiliza 67 mortes em consequência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Do total, 53 mortes foram registradas apenas em Fortaleza, segundo dados disponíveis na plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na última atualização, nesta sexta-feira (10), por volta das 17h.

Em Fortaleza, são 1.366 casos confirmados e 53 mortes pela Covid-19 e um total de 1558 no estado. A plataforma do IntegraSus também revela que no Ceará restam 10.177 casos suspeitos de coronavírus.