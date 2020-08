Número de novas empresas recua 23,2% no 2º trimestre, diz Boa Vista

O número de novas empresas caiu 23,2% no 2º trimestre em relação aos três primeiros meses de 2020, segundo levantamento da Boa Vista com abrangência nacional. Na comparação com o 2º trimestre do ano passado, a queda foi de 16%. Já no resultado acumulado em quatro trimestres o indicador passou de 16,5% em março para 8,1% em junho, menor patamar desde setembro de 2017, quando atingiu 7%.

Forma jurídica

Na classificação por forma jurídica, a variação trimestral mostrou redução de 21,6% nas aberturas para MEIs e de 29,8% nos demais tipos de empresas.



Já em termos de composição, as MEIs representaram 82% dos casos no semestre encerrado em junho. No mesmo intervalo de tempo do ano anterior a participação dessas empresas era um pouco menor, de 77,5%.

Setores

Quando analisada a composição das novas empresas por setores, o levantamento mostrou que o setor de Serviços atingiu 61,5% de representatividade no semestre (acumulado do ano), estando maior que os 61,2% observados no mesmo período 2019.



Mantida a base de comparação, o Comércio apresentou leve aumento na participação, avançando para 30,3% (+0,4 p.p.). No sentido contrário, a Indústria caiu para 7,1% (-0,7 p.p.).

Regiões

Na comparação com o trimestre encerrado em junho de 2019, no 2T20 todas as regiões do país registraram queda nas aberturas de empresas. As regiões Nordeste (-19,9%) e Sudeste (-19,2%) foram as que mais recuaram no período, como pode ser visto no gráfico 4.

(*)com informação da A.I