Número de óbitos por coronavírus no Ceará sobe para 62

O Ceará chegou a 62 mortes por coronavírus até as 14 horas desta sexta-feira, 10 de abril. Há cinco horas o total de óbitos era de 58. O número de casos confirmados do novo coronavírus no Ceará soma 1514, 36 a mais do que os registrados até a manhã. Os números são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Segundo as últimas atualizações do IntegraSus, pelo menos 52 municípios registram casos confirmados de coronavírus. Foram realizados ao todo 6.462 exames de detecção da Covid-19, até esta sexta-feira. O número continua o mesmo desde a última quinta-feira, 9. A taxa de mortalidade cresceu para 4,1%.

A plataforma do IntegraSus também revela que no Ceará restam 10.195 casos suspeitos de coronavírus.

Até a quarta-feira, 7, o Ceará tinha 1.374 casos confirmados e 53 mortes.No Brasil, eram 15.927 casos confirmados e 800 mortes até quarta, 8 de abril (08/04).

O novo coronavírus já matou mais no Brasil em 23 dias do que a dengue matou em 2019 inteiro.