Número de pessoas recuperadas por Covid-19 no Cerá é equivalente à população de 14 cidades

O número de pacientes recuperados da Covid-19, a soma entre os que estão curados e os que tiveram alta hospitalar, até às 14h de domingo (10), é de 7.937 — equivalente a população de 14 municípios cearenses, conforme comparação com base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ou seja, é como se cada um dos 7.840 habitantes de Arneiroz tivessem se recuperado do novo coronavírus. O número chega a ser quase o dobro da população de Granjeiro, que tem 4.844 habitantes.

Segundo a Sesa, do total de pessoas que tiveram recuperação, 6.748 foram curadas e 1.159 receberam alta. O número de pacientes recuperados é a soma dos casos confirmados para Covid-19 que evoluíram para “cura” registrados no sistema de registro notificação de casos suspeitos (e-SUS VE), mais os casos hospitalizados confirmados que tiveram alta hospitalar ou desfecho “cura” no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP Gripe).

O número de pacientes que tiveram recuperação no Ceará corresponde as populações das cidades de Arneiroz ( 7.840), Itaiçaba ( 7.827), Umari (7.733), São João do Jaguaribe (7.645), Senador Sá (7.623), General Sampaio (7.618), Altaneira (7.586), Antonina do Norte (7.353), Ererê (7.198), Baixio (6.288), Guaramiranga (5.193), Granjeiro (4.844), Pacujá (6.533) e Potiretama (6.419). Apesar quadros de cura e alta, o isolamento social em casa e no comércio é necessário para reduzir os índices de proliferação doença, bem como ofertar maior capacidade de atendimento público de saúde.