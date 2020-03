Número de raios no Ceará nos dois primeiros meses de 2020 supera total do ano anterior

O número de raios registrados no Ceará em janeiro e fevereiro de 2020 superou a quantidade de todo o ano de 2019, segundo relatório do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel Distribuição Ceará, divulgado nesta quarta-feira (4). Nesses dois meses, cerca de 89,9 mil raios foram computados pelo órgão.

Em média, nesses dois primeiros meses de 2020, ocorreu aproximadamente um raio por minuto. Durante todo o ano de 2019, o Ceará recebeu cerca de 74 mil descargas elétricas. Neste ano de 2020, o mês com maior número de incidências foi fevereiro, com cerca de 47 mil raios.

Os municípios mais atingidos foram Santa Quitéria e Granja, com 4.070 mil e 3.599 raios, respectivamente. Seguido pelas cidades de Sobral com 2.998, Crateús com 2.195 e Ipueiras com 2.033.