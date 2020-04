Número de registros de Boletins Eletrônicos de Ocorrência por roubo no Ceará aumentam 123% em março

Segundo a Polícia Civil do Ceará, em todo o mês de março, foram registrados 9.465 boletins de ocorrência online. Comparado com o mesmo período de 2019, roubo à pessoa foi o crime com maior aumento de registros. Em março do ano passado foram 883 B.Os online contra 1.971em março deste ano. O comparativo entre iguais períodos mostra aumento de 123,3%

A Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Ceará (Supesp-CE) contabilizou que durante o período de quarentena, de 20 a 31 de março de 2020, foram registrados 3.840 Boletins Eletrônicos de Ocorrência na Delegacia Eletrônica. As principais tipificações criminais são extravio de documento/objetos/valores, roubo à pessoa e furtos.

O atendimento na Delegacia Eletrônica foi ampliado desde o decreto de Estado de Emergência em Saúde no Ceará devido à pandemia do novo coronavírus. Os registros nas delegacias físicas foram reduzidos com intuito de evitar a aglomeração de pessoas e uma lista de crimes passou a só poder ser registrada no âmbito virtual.

Segundo a Polícia Civil, dos 9.465 boletins de ocorrência online, 1.971 foram por roubo à pessoa, 1.295 por furto, 508 por estelionato, 406 por acidente de trânsito, 301 por dano, 222 por ameaça, 147 por injúria, 140 por difamação, 67 calúnia, 63 furto qualificado e o restante outros crimes não especificados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).