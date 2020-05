“Nunca houve a intenção dos colégios em cumprir”, afirma Beto Almeida sobre redução de mensalidades no Ceará

Queda de braço! As entidades de ensino da rede privada do Ceará entraram com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal para barrar a lei sancionada pelo governador Camilo Santana que estabelece redução na cobrança das mensalidades, podendo varia de 5% a 30%, a depender do porte da escola. Representadas pela Confederação Nacional das Entidades de Ensino (Confene), as instituições agora aguardam um parecer da Suprema Corte a fim de sejam desobrigadas de realizar os descontos. O assunto foi destaque no Bate-Papo político desta quarta-feira (20).

Com o argumento de que a norma sancionada pelo governador Camilo Santana usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o direito civil e que também viola o princípio da livre iniciativa, as escolas particulares do Estado chegaram ao patamar mais alto da jurisdição nacional para evitar a submissão à lei aprovada na Assembleia Legislativa. Segundo a Confenen, no âmbito estadual a legislação deve apenas orientar diretrizes educacionais e de fiscalização das escolas, mas não interferir em preços e valores relacionados a educação.

Para além disso, a Confederação destaca que a maioria dos estabelecimentos não tem capital de giro para suportar os impactos na receita e que a suspensão dos efeitos da lei é necessária para evitar o colapso das entidades do ensino fundamental no Ceará. Em seu comentário inicial, o jornalista Luzenor de Oliveira pontua que o desejo dos país é de que haja apenas uma diminuição dos custos em relação a esse período em que não há aulas e nem atividades que possam resultar em gastos. “Querer dizer que as escolas não reduziram os gastos é pura falácia”, declara ele.

Na sequência, Beto levanta um ponto interessante ao comentar o fato de o Sindicato das Escolas Particulares não ter levado a questão ao Tribunal de Justiça do Ceará, mas recorrido de imediato ao STF. Segundo o jornalista, essa escolheu a fim de que a decisão tenha impacto nacional e não fique restrita somente ao estado. Para Beto, o que eles querem é “Já matar no nascedouro pelo menos outros 30 projetos de lei que estão tramitando hoje em todo o país, inclusive nos estados, na Câmara dos deputados, no Senado, propondo redução de mensalidade escolares nesse tempo de pandemia”, conclui.

Beto ainda continua dizendo que no STF a decisão, quando for tomada, se tornará nacional, logo, irá se sobrepor a qualquer projeto de lei que esteja tramitando. Ele ainda declara que as escolas não tiveram e não estão tendo a menor consideração em lidar com os pais e que estão descumprindo tanto a lei sancionada como a liminar que fora antes aprovada e determinava a redução linear de 30% para todas as escolas.

“Nunca houve a intenção dos colégios de cumprir, nenhuma escola tomou a iniciativa de fazer um comunicado aos pais de que a partir da aprovação da lei na Assembleia Legislativa eles estariam concedendo os descontos, conforme estava previsto em lei. Não, está precisando o esforço de cada pai em procurar o colégio e ainda ter que negociar e debater o desconto das mensalidades, quando é lei, e eles estão descumprindo”, afirma Beto.

Posteriormente, o jornalista Luzenor de Oliveira pontua afirmando que todas as empresas e os trabalhadores estão no sacrifício, mas que “o absurdo no ensino privado é a recusa dos estabelecimentos conversarem com os pais ou responsáveis, é o silencio das escolas quando são procuradas pelos meios virtuais, a lei sancionada pelo governador está sendo descumprida, assim como foi descumprida também a liminar que antecedeu a lei 17.208 que trata sobre a redução no valor das mensalidades. Nesse caso, o desemparado maior é dos pais”, diz ele.

Por fim, Beto Almeida reitera que também há muita desinformação por parte dos pais que não sabem como proceder na situação atual, não conhecem seus direitos e continuam com muitas dúvidas sobre a questão. Ele critica a ausência de contato das escolas e diz que as instituições estão tendo uma efetiva economia durante a pandemia devido a redução nos gastos gerais do estabelecimentos. Para ele, a argumentação de que não há capital de giro é “balela” e que o desconto que se pede não é uma abatimento para o ano todo, mas apenas uma redução temporária.