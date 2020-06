Nutec produz álcool 70% para unidades de saúde da rede pública do Ceará

Em meio à pandemia do coronavírus e a demanda crescente por álcool 70%, o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) está destinando, inicialmente, 2.000 litros para a Secretaria da Saúde (SESA). Esse será o primeiro lote de um volume de 30 mil litros. O produto será entregue aos gestores da SESA na terça-feira (02) e levados para abastecer as unidades da rede pública de saúde.

A instituição está disponibilizando um antisséptico de qualidade, fabricado em seus laboratórios, capaz de inibir o crescimento e a proliferação de vírus e bactérias. De acordo com o Ministério da Saúde, a higienização das mãos é a medida isolada individual mais eficiente para combater a disseminação de micro-organismos para o meio ambiente e para outras pessoas.

O Nutec também está realizando o controle de qualidade do álcool distribuído para a SESA. O objetivo é assegurar que os profissionais da área usem álcool 70%, tanto líquido quanto em gel, sem adulterações.

Segundo o presidente do Nutec, Francisco Magalhães, a situação pede a união de todos os órgãos. “Esse é o momento que devemos unir esforços no combate à Covid-19. O objetivo do Nutec é ajudar a garantir álcool de qualidade para os servidores e usuários das unidades de saúde do Estado”.

A fabricação do álcool 70% é uma parceria do Nutec, IFCE e Única.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará