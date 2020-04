“O presidente está isolado”, diz Beto Almeida sobre Bolsonaro e embate com Rodrigo Maia

De olho no cargo! Com o rompimento explícito das relações para com o líder da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), o presidente Jair Bolsonaro se articular nos bastidores para reconstruir sua base parlamentar e evitar qualquer manobra de Maia que possa ameaçar seu mandato. O assunto entrou na pauta do Bate-Papo político desta terça-feira (21) entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

Lideranças regionais do “centrão”, os deputados AJ Albuquerque (PP), Jaziel Pereira (PL), Junior Mano (PL), Genecias Noronha (SD) e Domingos Neto (PSD) são algumas das peças que estão envolvidas na articulação de fortalecimento da base parlamentar do presidente Bolsonaro. Os deputados esperam, todavia, que em troca possam conquistar novos cargos.

Beto Almeida pontua que dentre os órgãos com vagas disponíveis para serem ofertadas aos parlamentares estão o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, o DNOCS, Banco do Brasil, Ministério dos Transportes e o Ministério da Agricultura. Ele ainda que diz que a reação do presidente ocorre em contrapartida às movimentações nos bastidores de Rodrigo Maia, que apontam para uma processo de impeachment.

“O presidente está isolado politicamente, isso é fato. Então ele tem procurado essa proximidade com os chamados partidos que compõem o centrão, à exceção do Dem (Democratas) naturalmente, que o Dem também é centrão, mas não dá porque o Dem hoje é o partido do Rodrigo Maia. Mas o presidente tem se aproximado e a melhor aproximação que os partidos querem do presidente é exatamente essa, cargos”