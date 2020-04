Óbitos registrados por Covid-19 no Ceará têm média de 66 anos na Capital e 78 no Interior

Os óbitos registrados por Covid-19 no Ceará têm médias de idade diferentes na Capital e no Interior: 66 e 78 anos, respectivamente. A informação, com base nas mortes registradas no Estado, foi divulgado pelo secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins, Dr. Cabeto.

Fatores como doenças pré-existentes e o tempo de tratamento também são analisados para montar o perfil da mortalidade. De acordo com Dr. Cabeto, no interior, por exemplo, a idade média é de 78 anos, com a variação de 60 a 89 anos. Já em Fortaleza a média é de 37 a 90 anos, na faixa dos 66.

De acordo com Dr. Cabeto, além da faixa etária, é necessário levar em consideração o acesso desses pacientes ao atendimento médico. Entender quais os fatores envolvidos para cada paciente nesses casos seria o necessário para evitar os falecimentos.