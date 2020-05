Obra do 4º trecho do Anel Viário do Cariri chega a 70% de execução

A implantação do 4º trecho do Anel Viário do Cariri, no entroncamento da CE-292 (Avenida Padre Cícero) à CE-060 (Avenida Leão Sampaio), chegou a 70% de execução, segundo a Superintendência de Obras Pública. Na última semana, as vigas da estrutura do viaduto que passará sobre a primeira rodovia foram concretadas. A previsão é que as obras estejam concluídas até o segundo semestre de 2020.

O investimento é de R$ 40,5 milhões, com recursos do Governo do Ceará e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Considerada obra estruturante, a construção da rodovia tem continuidade mediante o cumprimento das determinações de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Esta etapa do Anel Viário do Cariri contempla a construção de 6,84 km de rodovia duplicada, que para isso recebe, além da montagem do viaduto, serviços de drenagem e bueiros, pavimentação, revestimento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, e proteção ambiental. O objetivo é que a nova estrada retire o tráfego de veículos de cargas pesadas do centro da cidade e também encurte distâncias para o acesso a universidades, entre outras melhorias de fluxo. O contorno de Juazeiro vai da CE-292, que dá acesso ao Crato, até a CE-060, que leva até Barbalha.