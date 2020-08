Obras de pavimentação da CE-269 estão concluídas

Um dos principais corredores que liga Ceará ao estado vizinho Rio Grande no Norte está com a pavimentação concluída. Quem passa pela CE-269, no Vale do Jaguaribe, que liga o município de Potiretama à cidade potiguar de Rodolfo Fernandes, já encontra uma pista requalificada. A estimativa é que a rodovia beneficie mais de 10 mil pessoas diretamente.

Ao todo, são quase 15 km da CE-269, pavimentados e sinalizados, que representam um melhor deslocamento entre a sede de Potiretama e suas comunidades. A pista torna a locomoção mais fácil até o Rio Grande do Norte, incentiva a economia e proporciona um melhor acesso aos serviços.

Para melhorar a rodovia, foram investidos R$ 9,6 milhões. A intervenção faz parte do programa Ceará de Ponta a Ponta, que atua na construção e recuperação da malha rodoviária estadual. Os recursos são do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).