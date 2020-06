Obras do Camelódromo de Caucaia entram em fase de conclusão

As obras do primeiro Camelódromo de Caucaia estão em reta final. Os trabalhos são executados pela Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans). Quando estiver concluído, o Camelódromo terá capacidade para receber 720 comerciantes.

“Esse espaço ficará na história do município como um grande avanço não só para os vendedores, mas também para os pedestres que circulam no Centro. Vamos promover uma ordenação urbana, garantindo mais calçadas livres e mais segurança na mobilidade dos pedestres e comerciantes”, destaca o prefeito Naumi Amorim.

A mensagem que criou o Camelódromo foi apresentada pelo prefeito Naumi Amorim à Câmara Municipal com o objetivo de criar um espaço destinado aos vendedores ambulantes de Caucaia com mais segurança e conforto para o trabalho.

O espaço localizado na Rua Jerônimo do Amaral, número 356, no Centro de Caucaia, está com as obras de terraplanagem, alinhamento do terreno, instalação de piso intertravado, projeto hidro sanitário, além de um centro da administração e banheiros, finalizado. O Camelódromo será administrado pela SPSPTrans, incluindo a organização e concessão de uso do espaço.