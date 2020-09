Obras do sistema de reservação e distribuição de água Taquarão chegam a 86% de execução

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) retomou recentemente as obras de um equipamento que será um dos principais sistemas de reservação e distribuição de água para Fortaleza e RMF: o Taquarão. Planejado para ajudar na garantia da segurança hídrica da capital e RMF, a construção terá capacidade de armazenar 40 mil m³ de água. No ano passado, o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) apontou a obra como uma das melhores em execução com recursos financiados pelo Orçamento Geral da União (OGU).

Localizada na serra da Taquara, em Caucaia, a obra conta com investimento de aproximadamente R$ 160 milhões. Com o início da pandemia do novo coronavírus, a construção do empreendimento precisou ser paralisada de acordo com o decreto do Governo do Ceará.

Além do reservatório, o projeto também prevê a construção de uma adutora que interliga o Taquarão com a Estação de Tratamento de Água (ETA) Oeste, o que possibilita maior equilíbrio para o sistema, controle de pressões e evita a quebra de tubulações. Com previsão para término até o fim de dezembro deste ano, a obra já encontra-se com 86% de execução.

Além de ampliar a capacidade de reservação de água, o reservatório também irá diminuir custos com energia elétrica e sua reserva poderá ser utilizada em momentos de descontinuidade no abastecimento elétrico da concessionária, assim como aponta Caio Queiroz, engenheiro da companhia e um dos responsáveis pela obra do Taquarão.

“A construção visa gerar segurança hídrica, pois sua integração ao sistema permitirá armazenamento de água tratada para distribuição sem necessidade de bombeamento direto na rede. Além de contribuir para a sustentabilidade de companhia, o reservatório irá melhorar ainda mais a distribuição de água para a população”, aponta o engenheiro.

Visita do governador do estado

Na sexta-feira (14), o governador Camilo Santana percorreu toda a área externa e conheceu a parte interna do novo reservatório, juntamente com o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas, e o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim. Na ocasião, Camilo disse que a companhia tem feito importantes investimentos para a melhoria do abastecimento de água do município.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará