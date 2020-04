Obras do teleférico de Juazeiro seguem respeitando medidas de enfrentamento ao coronavírus

Com cerca 30% de apronto, a implantação do teleférico de Juazeiro do Norte avança obedecendo às orientações governamentais no que se refere a medidas decretadas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

O empreendimento, de iniciativa da Secretaria do Turismo (Setur), vem sendo supervisionado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), conta com R$ 69,5 milhões de investimentos por parte do Tesouro do Estado e do governo federal via Ministério do Turismo.

Executada através de convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF) e atrelada a compromissos internacionais com a fabricante das cabines do teleférico – a Doppelmayr –, a obra permanece em andamento para evitar a perda de recursos federais.

No intuito de diminuir os riscos de contágio pelo novo coronavírus, foram adotadas medidas no canteiro de obras para garantir a segurança dos trabalhos. São elas: a redução do número de operários no turno de trabalho, horários diferenciados para refeições para evitar aglomerações, distanciamento entre indivíduos nas filas de ponto e no refeitório, além do uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel, água e sabão.

O teleférico de Juazeiro do Norte contará com 31 cabines climatizadas com capacidade para transportar até oito passageiros sentados. O percurso de dois quilômetros (2 km) com elevação de 200 metros será realizado entre a Estação Romeiros (inferior) e Estação do Horto (superior), na colina onde fica localizada a estátua do Padre Cícero. Cada trajeto será realizado em 7min30seg.

Os serviços se concentram atualmente na Estação do Horto, como explica o diretor de obras especiais da SOP, Silvio Campos: “Sofremos os percalços dessa situação de pandemia, mas a obra do teleférico de Juazeiro em momento algum foi paralisada. Estamos tomando todas as precauções para preservar a integridade física dos operários e ressaltamos que a parte de Construção Civil segue funcionando, com foco nas fundações da Estação do Horto”.

Para as próximas etapas, correm os trâmites de regularização fundiária da área que compreende o trajeto do teleférico. “Com o decreto do Governo do Estado que torna de utilidade pública a faixa de terreno por onde o teleférico vai passar, agora a Procuradoria Geral do Estado (PGE) pode negociar a desapropriação dessas áreas junto aos moradores, para que possamos fixar as torres que receberão correntes e cabos do equipamento”, detalha Silvio Campos.

Quando o teleférico de Juazeiro do Norte estiver operando, o que é previsto para o segundo semestre de 2022, vai impulsionar o turismo religioso na cidade que já recebe 2,5 milhões de pessoas por ano.