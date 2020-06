Obras viárias serão retomadas gradualmente a partir da próxima segunda-feira em Fortaleza

Com a a reabertura gradual da economia no Ceará, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a volta gradual de obras prioritárias, paralisadas pelo avanço da pandemia de Covid-19 no Ceará. A maioria delas é de obras viárias, como as das avenidas Desembargador Moreira e Alberto Craveiro, que envolvem drenagem e pavimentação.

Por terem caráter essencial, as intervenções continuaram em execução até um pouco depois de março, mas logo foram interrompidas por questões logísticas, como fechamento de fornecedores durante o isolamento social e o fato de alguns funcionários morarem em outros municípios.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Manuela Nogueira, as atividades serão retomadas gradualmente a partir da próxima segunda-feira, 8, até o final de junho. A titular explica que em alguns canteiros, a abertura será com apenas 30% dos funcionários, outras com 50%, a depender do tipo de obra.