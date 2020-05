Olimpíada Brasileira de Matemática será realizada no final de setembro

A pandemia do coronavírus alterou a rotina de milhares de cearenses. Na educação, a data da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2020) foi modificada e agora, os estudantes dos 184 municípios cearenses de escolas municipais, estaduais, federais e privadas devem realizar a prova, que seria agora em maio, somente em setembro.

Ao todo, serão quase 18 mil alunos em todo país que participarão da aplicação da olimpíada. A primeira fase da prova será no dia 22 de setembro e a segunda etapa somente no dia 27 de março de 2021.

A alteração do calendário tem como objetivo permitir que todas as escolas, professores e estudantes possam participar com segurança.

Com a mudança, a divulgação dos estudantes classificados para a segunda fase ocorrerá em 4 de novembro. Os locais de prova da segunda etapa serão definidos em 24 de fevereiro de 2021. O anúncio dos premiados será feito em 15 de junho do ano que vem.