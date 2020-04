Ônibus clandestino vindo de São Paulo é barrado no Crato

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) intensificou a fiscalização nas rodovias estaduais, em especial, nos limites entre municípios para garantir o cumprimento do Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 2020, que interrompeu o transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, regular e complementar, desde o dia 23 de março.

Nesta quarta-feira (8), por volta das 17h, a blitz montada por agentes do Detran-CE, do Departamento Municipal de Trânsito(Demutran) do Crato e da Vigilância Sanitária interceptou a chegada de um ônibus clandestino, vindo de São Pulo, no Distrito de Batateiras que

transportava 18 passageiros. Após a checagem do destino de cada passageiro, dois permaneceram no Crato e foram cadastrados perla

Vigilância Sanitária e estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde do município. Os demais foram escoltados até seu destino final, as cidades de Milagres e Barro, também na região do Cariri, e foram entregues aos cuidados da Vigilância Sanitária local.

Desde que a operação começou, 75 veículos clandestinos foram interceptados e não seguiram viagem. Até o momento, a maior abordagem feita nesse tipo de operação aconteceu em Campos Sales, quando quatro ônibus clandestinos que vinham de São Paulo desembarcaram na cidade. Com o apoio da Vigilância Sanitária, todos os passageiros foram cadastrados e também estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde da cidade.

Já os flagrantes envolvendo veículos regulares, até o momento, foram apenas dois, em 4 de abril, nas cidades de Itapajé e General Sampaio. Duas vans que realizavam o serviço de transporte intermunicipal com destino à Fortaleza foram flagradas descumprindo o Decreto Estadual. A equipe de fiscalização orientou os condutores a retornarem para a zona urbana de seus municípios com os passageiros.

Fiscalização Transporte Intermunicipal

O Detran-CE ressalta que a fiscalização de transporte entre municípios do Ceará é feita continuamente pelo órgão, como cooperação ao trabalho desenvolvido pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) que é a gestora do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.

Diariamente, um efetivo de 190 fiscais, agentes de trânsito e transporte do Detran-CE e policiais do Batalhão da Polícia Rodoviária

Estadual (BPRE) realizam a fiscalização nos municípios do interior e na Região Metropolitana de Fortaleza. Limites de municípios de grande porte e maior tráfego de passageiros como Sobral, Tianguá, Quixadá, Russas, Iguatu e Juazeiro do Norte receberam reforço. Todos os 27 postos fixos do BPRE executam barreiras 24hs, para garantir o cumprimento do Decreto e também evitar a entrada no Ceará de pessoas contaminadas.