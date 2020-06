Operação investiga superfaturamento na compra de EPIs em hospitais da Grande Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), uma operação contra o superfaturamento de preços na aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) no Hospital da Mulher de Fortaleza e no Hospital Municipal de Maracanaú. A Delegacia de Combate a Corrupção (Decor) é a responsável pelos trabalhos. Nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.

De acordo com a Polícia Civil, dos mandados de busca e apreensão, dois foram cumpridos nas duas unidades de saúde, quatro em empresas e três nas residências dos proprietários das empresas.

Equipes dos Departamentos de Recuperação de Ativos (DRA), Técnico Operacional (DTO), Polícia Judiciária Especializada (DPJE), da Capital (DPJC), Metropolitana (DPJM), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) participam da operação. Ao todo, 48 policiais civis atuam no caso.