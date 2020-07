Operação Sossego fiscaliza 11 estabelecimentos em Fortaleza para garantir o cumprimento do Decreto Estadual

Um total de 11 estabelecimentos comerciais de Fortaleza foram fiscalizados desde a última quinta-feira, 23, por equipes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE). As ações fazem parte da Operação Sossego e resultaram em dois autos de infração e três notificações, além de duas abordagens para dispersão de aglomeração em bares e restaurantes.

Segundo a Agefis, dentre as irregularidades constatadas, estiveram o funcionamento em horário não permitido pelos decretos estadual e municipal de enfrentamento à Covid-19 e a obstrução de espaço público com mesas e cadeiras. Há registro também de apreensão de paredão de som em via pública.

A Operação Sossego, iniciada pela Polícia Militar na última quinta-feira, 23, seguirá até este domingo, 26, fiscalizando bairros que possuem o maior número de bares e restaurantes em Fortaleza e Região Metropolitana.