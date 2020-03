Operação Visibilidade amplia número de policiais militares nas ruas de Fortaleza

Com objetivo de diminuir os Crimes Violentos Letais e Intencionais e os Crimes Violentos contra o Patrimônio, a Polícia Militar do Ceará deflagrou a “Operação Visibilidade”. A ação ocorre sem data para terminar, em locais estratégicos e nos horários de maior movimentação de pessoas, das 5h às 19h.

A Operação conta com a ampliação do número de policiais militares nas ruas e, consequentemente, a da quantidade de abordagens. Com ênfase a pedestres, carros, motos e a coletivos, o foco será na apreensão de drogas ilícitas e armas de fogo que estejam circulando de forma irregular.

Com patrulhas do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, do Comando de Policiamento de Choque, do Policiamento Ostensivo Geral e do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, a expectativa é expandir a operação para Região Metropolitana de Fortaleza e para o Interior do Estado do Ceará.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará