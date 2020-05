Oportunidade: Sine oferta 747 vagas de trabalho no Ceará

O Sine/IDT está com 747 vagas de trabalho abertas em todo o Estado para esta semana. Do total, 29 oportunidades são destinadas a pessoas com deficiências (PCD). Fortaleza é o município com a maior oferta de empregos segundo o órgão.

Em Fortaleza, são 448 vagas de trabalho listadas pelo Sine, com 20 destinadas a pessoas com deficiência. Os destaques ficam para os cargos de técnico de enfermagem, com 203 vagas, enfermeiro, com 52, e fisioteraupeuta geral, com 32.

Você pode conferir a lista completa no site do Sine.

UNIDADES DO SINE EM FORTALEZA