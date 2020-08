Otimismo e esperança: vacina contra coronavírus pode ser registrada em outubro pela Anvisa

A vacina contra o coronavírus, esperada por milhares de cearenses, pode estar pronta em outubro para ser registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Em junho, o instituto firmou parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para produção e testes avançados de uma vacina. As declarações foram dadas em audiência pública virtual da Câmara dos Deputados para debater o desenvolvimento da imunização. No momento, a vacina está sendo testada em cerca de 9 mil voluntários em seis unidades federativas: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro.

Se a vacina for clinicamente bem-sucedida, o Butantan enviará a vacina para registro na Anvisa. Caso aprovada pela agência, poderá ser distribuída para o Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio do governo federal.

Casos no Ceará

O Ceará tem 184.100 casos confirmados de coronavírus em todo estado. Ao todo, são 7.921 mortes em decorrência de complicações da doença e 154.784 pacientes recuperados.