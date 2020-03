Ouvidorias das unidades de saúde ajudam a melhorar serviços hospitalares

Quem chega ao balcão de internações do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), por exemplo, vê ao seu lado uma caixa onde é possível depositar formulários com sugestões, reclamações, perguntas e elogios. Caminhando um pouco à frente, há um espaço com profissionais sempre disponíveis para receber e escutar as pessoas.

“A ouvidoria é um espaço democrático para participação dos usuários nas melhorias dos hospitais. O nosso papel é acolher, analisar e encaminhar as manifestações para solicitar as devidas providências junto as coordenações responsáveis e fornecer uma resposta de qualidade ao usuário.”, explica o ouvidor interino em saúde do HGWA, Natanael da Silva Gomes.

Ações

O atendimento na ouvidoria do HGWA é gerenciado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). A procura pelo serviço tem crescido nos últimos anos. Para Natanael, a maior procura pelo serviço se deve a um melhor entendimento da função do setor pelos usuários e a ações promovidas em conjunto com outros setores.

Uma dessa ações é o programa Cidadão Consciente. Promovido pelo Serviço Social do HGWA, o programa reúne mensalmente os acompanhantes dos pacientes internados para conversas sobre as rotinas e fluxos do Hospital e sobre assuntos diversos, como a garantia de direitos e o autocuidado.

“Há melhorias sendo feitas na saúde pública e o HGWA, em conjunto com o ISGH, tem o compromisso com os usuários de fornecer atendimento de excelência e cuidado digno com pacientes e acompanhantes. Queremos sempre propiciar um atendimento humanizado a todos, que é um dos focos de atenção da ouvidoria”, destacou Natanael.

Entre 2017 e 2019, o número de manifestações na ouvidoria do hospital passou de 1.403 para 1.608. Ano passado, os elogios responderam por 54% dessas manifestações, frente a 42% de reclamações.

“Algumas reclamações, por exemplo, são solucionadas rapidamente por meio de esclarecimentos. Esta já é uma resolutividade da manifestação, mas ainda assim é uma demanda acolhida e tratada pela ouvidoria com zelo”, ressaltou.

As ouvidorias de saúde do Governo do Ceará garantem o sigilo e a privacidade dos usuários. As manifestações podem ser registradas também pelo portal Ceará Transparente: https://cearatransparente.ce.gov.br/

Confira os contatos das ouvidorias dos hospitais do Governo do Ceará

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA)

End: avenida Dr. Pergentino Maia, 1559, Messejana – Fortaleza CE

Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas

Tel: 85 3216 8305

Email: ouvidoriahgwa@isgh.org.br

Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM)

End: avenida Frei Cirilo, 3480, Messejana – Fortaleza CE

Atendimento presencial: segunda a quinta-feira, das 7 às 12 horas e de 13 às 17h; sexta, das 7 às 12 horas e das 13 às 16 horas

Tel: 85 3101 4158

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

End: rua Ávila Goulart, 900, Papicu – Fortaleza CE

Atendimento presencial: de segunda à quinta, de 7 às 17 horas; sexta, de 7 às 16 horas

Tel: 85 31013345

Email: ouvidoria@hgf.ce.gov.br

Hospital Geral César Cals

End: Avenida do Imperador, 545, Centro – Fortaleza CE

Atendimento presencial: de segunda à sexta, de 8 às 17 horas

Tel: 85 31015319

Email: ouvidoria@hgcc.ce.gov.br

Hospital Regional Norte (HRN)

End: avenida John Sanford, 1505, Junco – Sobral CE

Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas

Tel: 88 3677-9509

Email: ouvidoriahrn@isgh.org.br

Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)

End: rodovia CE 060, km 198, Estrada do Algodão – Quixeramobim CE

Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas

Tel: 88 3406-1315

Email: ouvidoriahrsc@isgh.org.br

Hospital Regional do Cariri (HRC)

End: rua Catulo da Paixão Cearense s/n, Triângulo – Juazeiro do Norte CE

Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas

Tel: 88 3566 3709

Cel: 88 98883-4860

Email: ouvidoriahrc@isgh.org.br

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará