Ouvinte pergunta: aposentado precisa continuar contribuinte para a previdência social? A resposta no “Alerta Geral”

Segurados do INSS e, principalmente, servidores públicos, querem saber se, após aposentados, são obrigados a contribuir com a previdência social. Uma das dúvidas, com resposta, neste sábado (05), no Jornal Alerta Geral, é da professora Adenilma, da cidade de Quixeramobim, que é aposentada pelo estado e anda inconformada porque, a cada mês, recebe o contracheque com um valor recolhido para a previdência social.

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, pelo rádio e pela Internet, começa às 7 horas da manhã e, sob o comando do jornalista Luzenor de Oliveira e participação do professor Tiago Albuquerque, especialista em direito previdenciário, responde à pergunta da professora Adenilma e tem mais esclarecimentos para quem apresenta dúvidas sobre essa relação com a previdência social após concedida a aposentadoria.

AUXÍLIO-DOENÇA E INSALUBRIDADE



Ouvintes e internautas encaminharam, também, ao Alerta Geral, pelo whatsApp (85) 99273.4353, dúvidas sobre auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio emergencial, aposentadorias urbanas e rural e BPC. A ouvinte Maria, da cidade de Icó, trabalha com carteira assinada, tem problema na visão e quer saber se, nessas condições, pode solicitar o auxílio-doença.

Outra mensagem, com pedido de orientação sobre auxílio-doença, é do ouvinte Domingos, que mora na cidade de Granja, e relata que, com problema de saúde, deu entrada no pedido do benefício, o INSS indeferiu a solicitação e pede esclarecimentos porque sente muitas dores e não pode voltar a trabalhar.

‘’Quem tem aposentadoria por invalidez pode pedir aumento do benefício’’? A pergunta, feita pelo aposentado Francisco Almeida, da cidade de Caucaia, ganha atenção especial, neste sábado, com esclarecimentos do professor Tiago Albuquerque. A ouvinte Maria Ferreira, de Russas, deixou a mensagem com a seguinte pergunta: com 53 anos de idade e 32 anos de trabalho, pode pedir aposentadoria. A resposta, com detalhes, neste sábado, a partir das 7 horas.

REDE DE COMUNICAÇÃO

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, gerado a partir dos estúdios da Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, é transmitido pela Internet em nossas rede sociais do Ceará Agora e por 34 emissoras de rádio no Interior do Ceará. Os ouvintes e internautas de qualquer parte do Brasil podem deixar a mensagem no whatsApp (85) 99273.4353 que as respostas serão dados no ar, aos sábados, pelo rádio pela Internet.

Acompanhe as redes sociais

Instagram: Ceará Agora

Facebook: Ceará Agora

Youtube: Ceará Agora

Twitter: Ceará Agora