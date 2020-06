Ouvintes e internautas pedem orientação ao ‘’Alerta Geral’’ para construir caminhos da aposentadoria

Os pedidos de informações sobre as condições para quem deseja se aposentar ou receber um benefício social chegam com mais intensidade e, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, os ouvintes e internautas do Jornal Alerta Geral recebem esclarecimentos para ter segurança na hora de encaminhar solicitação ao INSS.

Uma das respostas é para o ouvinte Luis Viana, da cidade de Orós, que, com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ainda não conseguiu receber a orientação correta sobre a aposentadoria. O ‘Alerta Geral’ prepara as informações e orientações que o Luis Viana, assim como muitos outros segurados nessa mesma situação, precisam para se aposentar.

Confira a resposta que o ouvinte Luis Viana recebeu:

Outra dúvida enviada ao Whatsapp (085.9.9273.4353) é do Sebastião Costa, de Sobral, que mandou a mensagem confiando na resposta e esclarecimento: Sebastião pergunta se a esposa que paga como autônoma e recebe auxílio emergencial deve parar de contribuir para o INSS. O professor Tiago Albuquerque, especialista em direito previdenciário, sem meias palavras, diz o que a esposa do nosso ouvinte pode fazer para não sofrer prejuízos no benefício do Instituto Nacional do Seguro Social.

O ouvinte/internauta Lucas, em Fortaleza, faz um longo relato, com a seguinte dúvida: ‘’Recebi por 8 anos minha aposentadoria, mas, em, 2018, o benefício foi suspenso. Em 2019, fiz o pedido para me aposentar de novo, mas o processo está em análise. Tenho 64 anos de idade e mais de 25 anos de contribuição. Trabalhei como motorista de ônibus, caminhão e trator. Creio que tenha direito a periculosidade’’, ao final desse relato, o Lucas deixou a mensagem: ‘’Posso me aposentar?’’ Lucas acompanha o Alerta Geral e você recebe a informação precisa e bem segura.

Empregada doméstica, a ouvinte Nair Marques, moradora de Tianguá, na Região da Ibiapaba, tem 57 anos de idade e 14 anos de contribuição pede ajuda para se tranquilizar quanto ao tempo que ainda precisa contribuir para pedir a aposentadoria. Com base na lei, a dona Nair recebe, neste sábado, a partir das 7 horas, recebe os esclarecimentos sobre os critérios para os trabalhadores domésticos terem cobertura previdenciária e, no futuro, a aposentadoria.

Do interior de Pernambuco, a agente de saúde Lindalva, com 25 anos de atividades e 52 anos de idade, escreveu: ‘’No meu contracheque, consta que tenho insalubridade. Dei entrada no meu pedido, mas me informaram que apenas os professores têm direito a aposentadoria especial’’, expôs dona Lindalva, pedindo mais informações que serão veiculadas, também, com explicações seguras.

