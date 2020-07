Ovos, manteiga e carne bovina registram quedas de preço na Ceasa

Entre os dias 19 de junho e 17 de julho, os preços dos ovos extra grande/ médio, da manteiga e da carne bovina registraram queda no entreposto da Ceasa em Maracanaú. A bandeja com 30 ovos saiu de R$ 12 para R$ 11 (-8,33%); a manteiga Betânia, de R$ 36 para R$ 34 o quilo (-5,56%); e o preço do quilo da carne bovina reduziu de R$ 16,50 para R$ 16,20 (-1,82%).

Em alta os preços do queijo coalho, de R$ 19,00 para R$ 22,00 o kg (+15,79%), e da caixa de leite longa vida com 12 unidades de um litro, de R$ 42,00 para R$ 45,00 (+7,14%). Os dados contendo a variação de preços dos itens da Cesta Básica no entreposto da Central de Abastecimento do Ceará são do analista de mercado, Odálio Girão.

Outros itens com aumento foram o feijão carioquinha, de R$ 5,00 para R$ 6,20 o kg (+24%); e o açúcar cristal, de R$ 2,00 para R$ 2,20 o kg (+10%). Em queda os preços do feijão de corda, de R$ 5,50 para R$ 5,00 (-9,09%); do café, saindo de R$ 16,00 para R$ 15,00 a caixa com 5kg (- 6,25%); e da farinha amarela/branca, de R$ 2,50 para R$ 2,40 o kg (-4%).

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará