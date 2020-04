Pacientes com doenças cardiovasculares devem reforçar prevenção durante pandemia

Pessoas com doenças cardiovasculares estão entre os grupos mais suscetíveis a complicações relacionadas ao coronavírus. Geralmente, pacientes com doenças crônicas, como os que possuem problemas no coração, apresentam um sistema imunológico mais fragilizado.

Além disso, é necessário tomar os cuidados gerais, como limpeza frequente das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, evitar levar as mãos sujas aos olhos, nariz e boca, limpar e desinfectar objetos frequentemente, manter o ambiente arejado, evitar locais com muitas pessoas, além de cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar.

Quando os pacientes do grupo de risco apresentam sintomas de Covid-19 ou de síndrome gripal, como febre persistente, tosse ou falta de ar, o recomendado é procurar uma assistência médica para avaliação e prescrição de medicações específicas. O diagnóstico precoce e o tratamento correto podem ajudar o paciente a não desenvolver a fase mais severa das doenças. Em caso da manifestação de sintomas relacionados às doenças de base, o paciente também deve procurar um serviço de saúde.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará