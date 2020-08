Saque em espécie: pagamento do auxílio emergencial para nascidos em julho sai nesta quinta-feira

A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque das parcelas do auxílio emergencial para nascidos em julho na quinta-feira (27).

Este valor é correspondente à parcela creditada na conta digital da Caixa no dia 12 de agosto. Na época, quem teve acesso à 1ª, ou 2ª, ou 3ª ou a 4ª conseguiu apenas movimentar o valor por meio do aplicativo Caixa Tem.

Até a quinta-feira, quando será liberado o saque em dinheiro, esses valores ainda só poderão ser movimentados por meio do app Caixa para compras, pagamentos de boletos ou contas.

A próxima liberação de saque para os beneficiários, do programa de ajuda durante a pandemia do coronavírus, vai acontecer no dia 1º de setembro. Será a vez dos nascidos em agosto receberem o direito de pegar o dinheiro em espécie.