Pai do prefeito de Fortaleza recebe alta após um mês internado com coronavírus

O pai do prefeito Roberto Cláudio (PDT), o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, de 73 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (26). A informação foi divulgada pelo prefeito nas redes sociais. O pai do prefeito ficou 33 dias internado em um hospital da Capital por conta do novo coronavírus.

Uma pausa para compartilhar um especialíssimo momento. Depois de 33 dias de internação hospitalar, sendo 22 na UTI e 14 intubado, celebramos hoje a alta de mais um paciente. Este grande guerreiro, que enfrentou e venceu este vírus que ousa desafiar a capacidade de superação da humanidade sempre foi um exemplo de vida para mim, escreveu Roberto Cláudio, ao compartilhar vídeo do pai deixando o hospital, em cadeira de rodas, sob aplausos de profissionais da saúde.

O ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra chegou ao hospital com sintomas de febre e dor no corpo no dia 25 de março. Após apresentar dificuldades respiratórias, foi transferido para UTI.

Tanto o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, quanto o irmão, Prisco Bezerra, suplente de senador, também foram diagnosticados com Covid-19. Ambos já se recuperaram da doença.