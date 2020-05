Pandemia compromete estudo de candidatos do Enem, afirmam entidades que pedem adiamento do exame

Expectativa na vida de milhares de cearenses que sonham com uma vaga no ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é a porta de entrada em instituições públicas do país. Como aconteceu em anos posteriores, o exame ocorre nos meses de outubro ou novembro, porém este ano o cenário que antecede o grande dia da prova é diferente, e gera preocupação entre os estudantes em relação a data.

Diante da pandemia do novo coronavírus que atinge o Brasil e que altera a rotina de milhões de estudantes, as universidades federais de São Paulo e o Instituto Federal do Estado lançaram um manifesto pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As entidades pedem realização de provas apenas no início de 2021.

Em nota, as entidades educacionais afirmam ser “notório que a pandemia tem comprometido sobremaneira as condições de continuidade e conclusão dos estudos das alunas e alunos do ensino médio, potenciais candidatos ao exame e que sonham com a oportunidade de acesso ao ensino superior.”

As inscrições para o Enem começaram na última segunda-feira, 11, e seguem até o dia 22 de maio. De acordo com as datas divulgadas pelo MEC, haverá duas edições na prova. Entre os dias 1º e 8 de novembro (versão presencial); e entre 22 e 29 de novembro (versão digital).