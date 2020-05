Pandemia de Covid-19 deve estabilizar no Ceará no final do mês de maio, apontam projeções da UFC

O Sistema de Monitoramento Preditivo (Simop), da Universidade Federal do Ceará (UFC), projeta que o Ceará estabilize a pandemia de Covid-19 no final do mês de maio. Isso significa que os casos confirmados e os óbitos pela doença parariam de crescer. A previsão é feita a partir da análise de modelos matemáticos epidemiológicos.

O sistema foi desenvolvido no Departamento de Engenharia de Teleinformática (Deti) da UFC, pelo professor André de Almeida. As previsões do Simop contemplam cenários otimistas e pessimistas, baseados em casos assintomáticos, taxa de testagem, hospitalizações, saturação dos leitos e impacto das subnotificações.

No entanto, as projeções podem alterar a depender do quadro de saúde pública no Estado. As taxas de isolamento social, o aumento de testes na população e a disponibilidade de leitos são fatores cruciais que definem a resposta à pandemia. Portanto, as previsões são constantemente atualizadas com base nos novos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).