Pandemia derruba produção industrial em todo País; Ceará recua 21,8%

A pandemia do novo coronavírus derrubou a produção industrial em todo o Brasil no mês de março. Foi a primeira vez em oito anos que todos os 15 locais pesquisados apresentaram queda, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (15), informou que o Ceará ultrapassou o Rio de Janeiro em número de casos confirmados do novo coronavírus, com 19.156 infectados, e agora ocupa o segundo lugar da lista no Brasil, teve o maior recuo industrial, com queda de 21,8% ante fevereiro, considerando a série com ajuste sazonal para o período.

