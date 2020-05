Pandemia gera devolução de 80% dos carros alugados por motoristas de aplicativo no país

Em meio a um cenário de pandemia no Brasil, após a chegada do novo coronavírus, em dois meses, cerca de 80% da frota de veículos alugados utilizados por motoristas de aplicativo ser devolvida às locadoras. Segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), a estimativa passou de 200 mil para 40 mil carros com este uso.

Somente 15% das locadoras apontaram que ainda não tiveram problemas com falta de pagamento por parte de clientes. Dois terços das empresas informaram aumento da inadimplência em patamar de até 40%. E outros 15% afirmaram que já estão lidando com inadimplência acima dos 40% nos contratos em vigor.

De acordo com o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos, organizado pela ABLA e com informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ao final de 2019 o Brasil contava com frota total de 997.416 veículos do setor. O aluguel por motoristas de aplicativo não é o principal segmento, mas nem por isso o baque das empresas foi menor.