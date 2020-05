Pandemia praticamente paralisa produção de automóveis em abril

A produção de veículos no Brasil ficou praticamente paralisada em abril deste ano devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo balanço divulgado hoje (8) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram produzidos no mês passado 1,8 mil veículos no país, uma retração de 99,4% em comparação às 267,6 mil unidades fabricadas em abril de 2019.

De acordo com a associação, 55 fábricas ainda estão paradas no país neste início do mês de maio, com 95 mil funcionários sem trabalhar. No início de abril, apenas duas das 65 fábricas espalhadas pelo país estavam em operação. No acumulado do ano, a produção caiu 39,1%, com a montagem de 587,7 mil unidades entre janeiro e abril deste ano, contra 965,4 mil no mesmo período de 2019.

As vendas caíram 76% em abril, com o emplacamento de 55,7 mil unidades, contra 231,9 mil na comparação com o mesmo mês do ano passado. “É a maior queda da história para o mês”, destacou o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes. No acumulado de janeiro a abril, a redução das vendas é de 26,9% em relação aos primeiros quatro meses de 2019, com a comercialização de 613,8 mil veículos neste ano.

*Com informações da Agência Brasil