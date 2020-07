Pandemia provoca queda média de 14% na doação de sangue no Ceará

O Ceará teve uma queda de cerca de 14% na doação de sangue no segundo trimestre (março, abril e maio) deste ano, em comparação a igual período de 2019, nos seis Centros de Hematologia e Hemoterapia do Interior do Estado e na Capital. As medidas de isolamento social e o receio de ir aos hemocentros contribuíram para essa queda, segundo avaliação dos coordenadores das unidades.

Em hemocentros no Interior do Ceará, a baixa chegou a 20%. De acordo com balanço feito pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, no trimestre de março a maio de 2020, houve 21.167 bolsas de sangue doadas, no Ceará. Em igual período de 2019, foram 24.526. Uma queda de 13,69%.

Para compensar a redução do número de doações de bolsas de sangue, os cinco hemocentros do Interior – em Crato, Iguatu, Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte passaram a fazer ligação diária para convidar os doadores cadastrados nas unidades ao ato de doação de sangue por agendamento de dia, horário e local, no site do Hemoce. Outro esforço dos hemocentros é manter as campanhas de captação externa em cidades das regiões atendidas.