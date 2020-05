Procura no atendimento por câncer de mama é reduzido devido pandemia do coronavírus

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) provocou queda de atendimentos em hospitais públicos de pacientes em rastreamento e tratamento para câncer de mama, de cerca de 75% em março e abril, em comparação a igual período do ano passado, de acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

O levantamento foi feito em 11 hospitais públicos de todas as regiões do país, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas principais capitais.

De acordo com os especialistas, a mulher que faz mamografia sistematicamente aumenta em quase 90% as chances de cura da doença. Por isso é tão importante procurar ajuda médica para diagnosticar a doença o mais rápido possível.

Atualmente, o Ceará conta com 78 aparelhos para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 19 só nas policlínicas regionais da rede pública do Governo do Ceará. Na Policlínica Regional em Caucaia, por exemplo, são ofertadas 40 mamografias por dia, uma média de 800 por mês.