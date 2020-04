Parcelas do programa “Minha Casa Minha Vida” são suspensas pela Justiça

A Justiça Federal no Ceará determinou nesta quarta-feira (22), a suspensão da obrigação de pagar o financiamento de imóveis residenciais através do Minha Casa Minha Vida, para famílias de baixa renda, pelo prazo de seis meses a contar do mês de fevereiro de 2020. De acordo com o juiz que assina a medida, a suspensão ocorre devido aos impactos econômicos da crise do coronavírus.

De acordo com a medida, a suspensão de pagamento do financiamento para a aquisição de imóveis residenciais será apenas para a população cuja renda mensal é de até R$ 4.650 e terá efeito retroativo a contar do mês de fevereiro de 2020.

A decisão é válida para o todo o Ceará pelo prazo de seis meses, sem prejuízo da possibilidade de posterior prorrogação ou revogação, dependendo da dinâmica dos acontecimentos.