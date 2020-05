Parceria entre Escola de Gestão Pública e Enap disponibiliza cursos online para servidores

Com o objetivo de disseminar o conhecimento em gestão pública e garantir a capacitação profissional dos servidores e empregados públicos, a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) assinou o Termo de Adesão ao Protocolo de Intenções com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Essa adesão institucional estabelece a oferta do catálogo de cursos da Escola Virtual.Gov (EV.G) da Enap para servidores estaduais.

O portal EV.G foi criado em 2017 com o objetivo de garantir a continuidade da capacitação e aperfeiçoamento a distância de servidores e cidadãos. Para isso, disponibiliza cursos das principais escolas de governo e centros de capacitação em Administração Pública do país. Nesse primeiro momento, a parceria entre EGPCE e Enap vai permitir que os servidores estaduais participem dos cursos oferecidos pela EV.G e recebam certificação. Além disso, o Termo de Adesão também prevê serviços como a hospedagem de cursos, gestão acadêmica das ofertas e consolidação e tratamento de dados para as instituições parceiras.

Para a diretora da Escola de Gestão Pública, Lúcia Siebra, essa adesão disponibiliza mais ofertas de capacitação para os servidores estaduais. “Nesse momento de distanciamento social, estamos trabalhando para disponibilizar novos cursos na plataforma de Educação a Distância da EGPCE, sendo a parceria com a Enap uma oportunidade imediata para os servidores públicos e colaboradores, considerando a grande oferta de cursos já disponíveis no catálogo”.

Catálogo de cursos

O portal EV.G possui um extenso catálogo de cursos e de programas. Os cursos são de diversas áreas do conhecimento e classificados nas seguintes temáticas: Auditoria e Controle; Dados, Informação e Conhecimento; Desenvolvimento Gerencial; Educação e Docência; Ética e Cidadania; Gestão de Pessoas; Gestão de Políticas Públicas; Gestão Estratégica; Governança e Gestão de Riscos; Governo Digital e Transparência; Inovação; Logística e Compras Públicas; Orçamento e Finanças; Políticas Públicas Setoriais; Tecnologia da Informação e Transferências de Recursos da União.

A Coordenadoria Pedagógica da EGPCE, juntamente com a equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), preparou uma lista com alguns cursos interessantes para o início da sua jornada no portal. As inscrições devem ser feitas no site www.escolavirtual.gov.br

Confira a lista:

– A liderança pública em tempos de crise

– Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público

– Governo Aberto

– Introdução à Gestão de Projetos

– Introdução à Gestão de Processos

– Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais

– Proteção de Dados Pessoais no Setor Público

– Introdução à Libras

– Noções básicas do Trabalho Remoto

– Vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19: métodos para detecção, prevenção, resposta e controle

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará