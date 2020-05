Parceria entre Hemoce e 99 garante desconto de até R$30 para doadores

Quem for a uma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), ganhará descontos de até R$ 30 pelo aplicativo 99. A promoção é válida até o dia 31 de maio para viagens de ida e volta a pontos fixos de coleta de sangue em Fortaleza.

As corridas são exclusivas para a sede do Hemoce, localizada na Av. José Bastos, o posto de coleta ao lado do Instituto Dr. José Frota (IJF) e a unidade na Praça das Flores. Confira aqui os locais e horários para doação. Para ter acesso ao desconto, os doadores devem inserir, uma única vez, o código promocional DOESANGUEFOR no aplicativo. A promoção é válida no 99Pop e no 99Taxi.

“A gente sabe que, nesse período de isolamento social mais rígido, muitas pessoas acabam tendo dificuldade de sair de casa. Essa ação junto à 99 facilita o deslocamento, oferecendo mais conforto. Então, é um incentivo a mais para os voluntários fazerem o bem”, conta Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce.

Sobre a parceria

Além de Fortaleza, a campanha de incentivo à doação de sangue da 99 também acontece em Recife, Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro, Teresina, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Manaus, Belém e Curitiba. A iniciativa faz parte das ações da empresa com foco no enfrentamento ao coronavírus.

“Convidamos toda população a se juntar a nós nesse movimento para aumentar o número de doações de sangue. Temos certeza de que o que importa mobiliza as pessoas. Seja para doar sangue, ajudar com mantimentos para quem não tem, apoiar iniciativas locais de geração de renda ou mesmo ficando em casa para proteger a si e ao próximo”, afirma Murilo Gírio, gerente regional de operações da 99.