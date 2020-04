Parceria entre Hemoce, Prefeitura e aplicativo de transporte incentiva doação de sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), Prefeitura de Fortaleza e o aplicativo Uber se unem em campanha de incentivo à população para doação de sangue durante a pandemia de coronavírus.

Quem for doar sangue nas unidades do Hemoce receberá R$ 30 de desconto nas corridas de ida e volta para unidades do Hemoce na Capital. A iniciativa começa nesta segunda (6) e segue até sexta-feira (10). Para evitar aglomerações e oferecer um atendimento individualizado, o Centro permite o agendamento da doação.

Os voluntários podem escolher dia, horário e local por meio desse link ou pelos números (85) 3101.2305 e (85) 3101.2296 (WhatsApp).